Faculdade Anhanguera de Itapeva lança concurso de bolsas de 100%

A Faculdade Anhanguera de Itapeva anunciou o último Concurso Cultural do primeiro semestre de 2026, oferecendo uma grande oportunidade para quem deseja iniciar uma graduação, pós-graduação ou curso profissionalizante com condições especiais.

Nesta edição, serão concedidas duas bolsas de estudo 100% integrais: uma para cursos presenciais e outra para a modalidade EAD.

📌 Como participar

Para concorrer, os interessados devem realizar a matrícula entre os dias 16 e 19 de abril e responder à pergunta:

👉 “Como a educação pode transformar o seu futuro?”

As melhores respostas serão premiadas com as bolsas integrais.

💡 Benefícios garantidos

Todos os participantes também garantem descontos de até 80% nas mensalidades dos cursos presenciais.

🎯 AMPLO PORTFÓLIO:

A unidade oferece mais de 30 cursos, como Direito, Psicologia, Enfermagem, Administração, Educação Física, Farmácia, Engenharias, Jornalismo, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Agronomia, entre outros.

⏳ Prazo limitado

Por se tratar da última edição do semestre, a recomendação é que os interessados se antecipem para não perder essa oportunidade.

Instagram oficial: https://www.instagram.com/anhangueraitapeva?igsh=MTZtdnpldnZoazRqMw==

Entre em contato pelo WhatsApp: https://wa.me/5515991441054?text=Ol%C3%A1