Polícia Militar Ambiental apreende animais silvestres e exóticos mantidos irregularmente em cativeiro em Tatuí

Em 25 de julho de 2026, a Polícia Militar Ambiental apreendeu animais silvestres nativos e exóticos mantidos irregularmente em cativeiro durante fiscalização realizada no município de Tatuí, com base em informações levantadas pela Agência de Inteligência do 5º Batalhão de Polícia Militar Ambiental (5º BPAmb).

Durante a vistoria, foram encontrados cinco espécimes da fauna silvestre nativa: quatro jabutis-piranga (Chelonoidis carbonarius) e uma cascavel (Crotalus durissus). Também foram localizadas duas cobras-do-milho (Pantherophis guttatus), espécie exótica.

O responsável informou não possuir autorização do órgão ambiental competente para manter animais da fauna silvestre nativa e também não apresentou nota fiscal ou qualquer documento que comprovasse a origem das serpentes exóticas.

Além dos animais, os policiais localizaram três cascos de jabuti, cuja origem não foi comprovada.

Diante das irregularidades constatadas, foram lavrados três Autos de Infração Ambiental, totalizando R$ 6.400,00 em multas, pelos seguintes motivos:

* Manutenção em cativeiro de espécimes da fauna silvestre nativa sem autorização do órgão competente;

* Manutenção em depósito de produto da fauna silvestre nativa sem autorização;

* Introdução de espécimes da fauna exótica sem licença expedida pelo órgão ambiental competente.

Todos os animais foram apreendidos e encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) de Registro, onde passarão por avaliação e receberão a destinação adequada.

Também foram apreendidos os petrechos utilizados no manejo dos animais. O respectivo Termo de Apreensão foi entregue ao autuado.

A Polícia Militar Ambiental reforça que a criação e a manutenção de animais silvestres dependem de autorização dos órgãos ambientais competentes. A posse irregular desses animais compromete a conservação da biodiversidade, favorece o tráfico de fauna e pode causar impactos ao equilíbrio ambiental.

A Polícia Militar Ambiental orienta que, caso o cidadão tenha conhecimento de situações semelhantes ou de qualquer crime ambiental, denuncie por meio do telefone 190. A colaboração da população é fundamental para a proteção da fauna, da flora e dos recursos naturais.