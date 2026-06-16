Sonho de ser policial militar inspira festa de aniversário de criança em Itapeva

A admiração pela Polícia Militar do Estado de São Paulo foi o tema escolhido pelo pequeno Tiago para celebrar mais um ano de vida. Apaixonado pela profissão e encantado com a missão de proteger e servir à sociedade, o menino teve seu sonho retratado em uma festa de aniversário especial organizada pela família.

A comemoração contou com decoração inspirada na Polícia Militar, incluindo elementos que remetem ao trabalho da corporação, como viaturas, sirenes e símbolos da instituição. Amigos e familiares participaram do evento, que foi marcado por momentos de alegria, diversão e muita emoção.

Segundo familiares, o interesse de Tiago pela carreira policial surgiu ainda na infância e tem se fortalecido ao longo do tempo, tornando-se uma grande inspiração para o garoto.

Além da celebração do aniversário, a festa também destacou valores como disciplina, respeito, compromisso e dedicação ao próximo, princípios associados ao trabalho desempenhado pelos policiais militares.