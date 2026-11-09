Sebrae-SP realiza capacitação em Itapeva sobre criação de anúncios no TikTok

O Sebrae-SP, em parceria com a Prefeitura Municipal e Sebrae Aqui, promove, no dia 17 de novembro, às 19h, em Itapeva, a capacitação gratuita ‘Faça Fácil: Crie Anúncios que Bombam e Vendem no TikTok’. A atividade será realizada no escritório do Sebrae-SP, localizado à Rua Ariovaldo Queiroz Marques, 100, no Centro. A capacitação é gratuita e os interessados devem realizar a inscrição pelo link https://forms.cloud.microsoft/r/DTaCrC5sPH.

Na oficina os participantes terão contato com orientações sobre como criar anúncios para o TikTok, explorar os recursos da plataforma e desenvolver conteúdos que despertem o interesse do público.

De acordo com a analista de negócios do Sebrae-SP, Letícia Marques, a proposta é apresentar estratégias práticas para que os empreendedores possam fortalecer a presença digital de suas empresas e utilizar a rede social de forma mais estratégica para atrair clientes e aumentar as vendas.

“Hoje, as redes sociais são importantes ferramentas para divulgar produtos e serviços, mas é fundamental que os empreendedores saibam utilizá-las de maneira estratégica. No TikTok, criatividade e planejamento podem fazer a diferença na hora de chamar a atenção do público, apresentar os diferenciais do negócio e transformar visualizações em oportunidades de venda”, destaca.

SERVIÇO

‘Faça Fácil: Crie Anúncios que Bombam e Vendem no TikTok’

Data: 17 de novembro

Horário: 19h

Local: Escritório Sebrae-SP Sudoeste Paulista

Endereço: Rua Ariovaldo Queiroz Marques, 100, Centro – Itapeva

Inscrição: https://forms.cloud.microsoft/r/DTaCrC5sPH