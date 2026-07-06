GCM presta apoio à mulher em situação de violência doméstica

A equipe da Patrulha Guardiã Maria da Penha, da Guarda Civil Municipal, foi acionada diretamente pela vítima por meio do telefone institucional. A mulher relatou ter sido agredida pelo companheiro.

Como a vítima já era acompanhada pela Patrulha Guardiã Maria da Penha, ela foi conduzida ao Plantão Policial, onde foi registrado o boletim de ocorrência e solicitada uma nova medida protetiva de urgência.

Após os procedimentos, equipes da Guarda Civil Municipal, com apoio da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), acompanharam a vítima até a residência para a retirada de seus pertences pessoais, conforme sua solicitação.

A Guarda Civil Municipal reforça seu compromisso com a proteção das mulheres em situação de violência doméstica, atuando de forma integrada com os demais órgãos da rede de proteção para garantir acolhimento, segurança e atendimento humanizado.

Em casos de violência doméstica ou de descumprimento de medida protetiva, a população pode acionar a Guarda Civil Municipal pelos telefones 153 ou 199.