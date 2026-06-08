Adolescente é apreendido com entorpecentes após invasão de obra em Itapeva

Na tarde da última sexta-feira (5), a Guarda Civil Municipal (GCM) atendeu uma ocorrência em uma obra localizada na Avenida Higino Rodrigues Garcia, em Itapeva, onde um adolescente havia sido detido por populares após ser flagrado no interior do local.

Durante a abordagem e a revista pessoal, os agentes localizaram com o menor dois pinos contendo substância análoga à cocaína.

Diante dos fatos, o adolescente e as demais partes envolvidas foram encaminhados ao Plantão Policial. A autoridade de polícia judiciária registrou boletim de ocorrência por ato infracional relacionado ao porte de entorpecente.

Após a realização dos procedimentos legais, o adolescente foi liberado e entregue ao seu responsável.

A Guarda Civil Municipal reforça que atua diariamente em ações de prevenção e segurança, pautando seu trabalho no compromisso de cuidar, orientar e proteger a população.