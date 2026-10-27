GCM apreende 26 pedras de substância semelhante ao crack durante ação com a Polícia Civil

A Guarda Civil Municipal (GCM) prestou apoio à Polícia Civil, na manhã de segunda-feira (26), durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em uma residência.

De acordo com as informações divulgadas pela GCM, a ação ocorreu às 9h47 e contou com o auxílio da cadela farejadora Pandora, que indicou a presença de odor característico de entorpecentes no local.

Durante as buscas, foram encontradas 26 pedras de uma substância com características semelhantes ao crack.

O material foi encaminhado à Polícia Civil para apresentação no plantão policial e análise da autoridade competente.

A ocorrência contou com a atuação conjunta das forças de segurança no cumprimento do mandado judicial.