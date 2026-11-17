Polícia apreende grande quantidade de drogas durante operação na Vila Mariana

Uma ação conjunta da Polícia Civil e da Guarda Civil Municipal resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas na Vila Mariana, na manhã desta data. Um adolescente, identificado pelas iniciais W.K.S.J., foi apreendido e uma mulher, identificada pelas iniciais P.A.L., foi presa em flagrante.

A operação teve início após investigação e monitoramento realizados por policiais civis, que identificaram dois indivíduos aparentemente comercializando drogas em via pública.

Com a chegada das equipes, olheiros alertaram os suspeitos aos gritos. Na sequência, os dois arremessaram as sacolas que carregavam para dentro de um imóvel abandonado e fugiram em direções diferentes. Os policiais conseguiram localizar e apreender apenas o adolescente, que resistiu à abordagem e precisou ser contido.

O segundo suspeito não foi localizado nem identificado.

Nas sacolas dispensadas foram encontradas porções de maconha, cocaína e crack, além de haxixe, dinheiro e uma anotação.

Durante a continuidade das buscas em outro imóvel, onde o adolescente havia sido visto entrando momentos antes, as equipes localizaram P.A.L. Com o auxílio do cão farejador Titã, da Guarda Civil Municipal, foi realizada uma varredura no local. Em meio a madeiras, os agentes encontraram uma mochila escondida com mais entorpecentes.

Ao todo, foram apreendidos 451 eppendorfs de cocaína, 280 pedras de crack, 46 porções médias e 87 pequenas porções de maconha, 17 potinhos com flor de maconha, 26 pequenas porções de haxixe e dez potinhos com a mesma substância, além de dinheiro e uma anotação.

Os envolvidos e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foram adotadas as providências de Polícia Judiciária cabíveis.