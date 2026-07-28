GCM apoia Polícia Civil em apreensão de drogas; adolescente é detido durante ação

A Guarda Civil Municipal (GCM) prestou apoio à Polícia Civil na manhã desta segunda-feira (27) durante o cumprimento de diligências relacionadas ao armazenamento de entorpecentes.

Durante a ação, um adolescente tentou fugir, mas foi contido pelas equipes. Com ele, foram encontradas porções de maconha, cocaína e um aparelho celular.

Na sequência das diligências, após autorização da responsável pelo imóvel, os policiais realizaram buscas na residência, onde localizaram outras porções de drogas.

A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial. O adolescente recebeu atendimento médico devido a escoriações sofridas durante a tentativa de fuga e, posteriormente, foi liberado juntamente com a responsável, conforme determinação da autoridade policial.

Ao todo, foram apreendidos 112 eppendorfs de cocaína, 15 porções de maconha e dois aparelhos celulares.

A Guarda Civil Municipal destacou que segue atuando de forma integrada com as demais forças de segurança no combate ao tráfico de drogas.