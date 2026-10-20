Polícia Civil e GCM apreendem adolescente e 192 porções de drogas em Itapeva

Uma operação conjunta da Polícia Civil e GCM resultou na apreensão de um adolescente e de 192 porções de substâncias semelhantes a cocaína, crack, maconha e skunk, na Vila Mariana, em Itapeva. Também foram apreendidos R$ 296 em dinheiro.

A ação ocorreu após um policial civil do Setor de Inteligência da Delegacia Seccional observar dois suspeitos em movimentação compatível com a venda de drogas. Com a aproximação das equipes, ambos fugiram e pularam o muro de uma associação.

Durante o cerco, os agentes localizaram e detiveram um dos indivíduos que fugiu. Nas buscas, foram encontradas duas sacolas com as substâncias e o dinheiro. O segundo suspeito conseguiu fugir.

O adolescente foi encaminhado à Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (DISE), acompanhado de sua responsável, para as providências cabíveis, sendo apreendido pela Autoridade Policial, ficando a disposição Justiça.