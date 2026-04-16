16 abril 2026

Adolescente é apreendido durante operação conjunta na Vila Mariana

Na manhã desta quarta-feira (16), por volta das 10h, uma operação conjunta entre a Guarda Civil Municipal (GCM) e a Polícia Civil resultou na apreensão de um adolescente na região da Vila Mariana.

De acordo com informações das equipes, o menor tentou fugir ao perceber a presença dos agentes, mas foi alcançado e abordado. Durante a ação, foi localizada uma sacola contendo substância análoga à maconha, além de uma quantia em dinheiro.

O adolescente foi conduzido à autoridade policial e permanece à disposição da Justiça.

