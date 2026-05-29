Arraiá do Alto acontece no Alto da Brancal com música, diversão e atrações gratuitas

A comunidade do Alto da Brancal já pode se preparar para mais uma edição do tradicional “Arraiá do Alto”, que será realizado no dia 5 de julho, no estacionamento da igreja. O evento promete reunir famílias e moradores em uma noite especial de fé, confraternização e muita animação.

A programação contará com apresentações de louvor com Jociano e Zenilton, além da participação especial do Pr. Ricardo trazendo a palavra ao público presente.

Além das atrações musicais e religiosas, o evento também terá diversão gratuita para as crianças e famílias, com touro mecânico e pula-pula liberados durante a festa.

O “Arraiá do Alto” conta ainda com apoio de empresas e parceiros da região, fortalecendo a união da comunidade em um momento de alegria, comunhão e celebração.