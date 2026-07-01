Arraiá da Cidade chega à 5ª edição em Nova Campina

A cidade de Nova Campina realiza, entre os dias 3 e 5 de julho, a 5ª edição do Arraiá da Cidade, evento que reunirá atrações nacionais, artistas locais e regionais em uma programação gratuita para a população.

Entre os destaques da festa estão os shows da dupla João Lucas & Murilo e da cantora Mariana Fagundes, que se apresentam ao lado de músicos da região, reforçando a proposta de valorização da cultura local.

De acordo com a organização, os shows nacionais serão realizados sem custos para os cofres públicos municipais, por meio de recursos e parcerias voltados ao fomento da cultura. A medida permite a realização das apresentações sem que a Prefeitura arque com a contratação dessas atrações.

Além dos artistas nacionais, a programação também abre espaço para talentos da região. No dia 5 de julho, sobem ao palco Marcelo Ávila & Ricardo, Preto Carlinho e Elaine, Léa Camargo e Zenilton e Seu Zico, fortalecendo a participação dos artistas locais no evento.

O Arraiá da Cidade busca preservar as tradições das festas juninas, incentivar a cultura popular e oferecer uma opção de lazer gratuita para moradores e visitantes, com expectativa de atrair público de Nova Campina e de municípios da região.

Programação

De 3 a 5 de julho

* João Lucas & Murilo

* Mariana Fagundes

Dia 5 de julho

* Marcelo Ávila & Ricardo

* Preto Carlinho e Elaine

* Léa Camargo

* Zenilton e Seu Zico

A entrada é gratuita.