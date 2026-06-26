Taquarivaí divulga programação do tradicional Arraiá com shows e atrações gratuitas

A Prefeitura de Taquarivaí anunciou a realização de mais uma edição do tradicional Arraiá da cidade, que acontecerá nos dias 17 e 18 de julho, na Avenida Adhemar Ávila. O evento terá entrada gratuita e promete reunir moradores e visitantes em duas noites de festa, cultura e entretenimento.

A programação terá início na sexta-feira (17), a partir das 19h, com show da cantora Mariana Fagundes, um dos nomes em destaque da música sertaneja na atualidade.

No sábado (18), também a partir das 19h, a animação ficará por conta da cantora Cristina, que sobe ao palco para encerrar as festividades.

Além das atrações musicais, o público poderá aproveitar diversas barracas com comidas e bebidas típicas, mantendo viva a tradição das festas juninas e proporcionando momentos de lazer para toda a família.

A expectativa da organização é reunir um grande público durante os dois dias de evento, celebrando a cultura popular, a convivência comunitária e o espírito festivo característico desta época do ano.