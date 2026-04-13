Grupo promove arrecadação de leite para a APAE e café compartilhado após treinos em Itapeva

Um grupo de corredores de Itapeva está promovendo uma ação solidária com foco na arrecadação de caixas de leite destinadas à APAE do município. A mobilização acontece durante os treinos semanais, quando os participantes são incentivados a contribuir com doações.

Além da iniciativa beneficente, o grupo também organiza um café compartilhado ao final das atividades. A proposta é que os próprios corredores, individualmente ou em duplas, levem alimentos para serem divididos entre os participantes após o treino.

Entre as sugestões estão frutas, pães, bolos, tortas, salgados, bebidas quentes e frias, entre outros itens, incentivando a colaboração e a criatividade dos envolvidos.

A ação busca unir prática esportiva, integração entre os participantes e solidariedade, fortalecendo o apoio a instituições locais.