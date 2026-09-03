Artesanato Identitário: Livro eterniza trabalho inédito de iconografia e artesanato no Alto Vale do Ribeira

E No próximo dia 5 de setembro, às 14h, o Museu da Casa do Artesão, em Apiaí, abre suas portas para um lançamento que promete marcar a memória cultural da região. O livro Artesanato Identitário do Alto Vale do Ribeira reúne símbolos, paisagens e saberes que moldaram a identidade de Apiaí e Itaoca, traduzindo em páginas e peças de cerâmica o universo afetivo do território. Com 200 exemplares impressos e versão digital gratuita, o livro chegará a bibliotecas, escolas, prefeituras, ateliês e ao circuito turístico de Apiaí e Itaoca.

O livro faz parte da terceira etapa do projeto Artesanato Identitário do Alto Vale do Ribeira — tornos e contornos da alma do território, iniciativa do Grupo Arte Looze, fomentada pelo ProAC Editais da Secretaria de Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Estado de São Paulo. A pesquisa e a iconografia foram conduzidas pela Garimpo de Soluções, empresa paulista de referência internacional em economia criativa. Já a produção gráfica contou com a designer Carla Takushi, artista gráfica e comunicadora cultural, filha do Vale do Ribeira. Um time de grande relevo em projetos que conectam artesanato, design e identidade territorial.

Mais que uma publicação, o livro é um convite ao encontro e à valorização da memória coletiva. Cada um dos 21 ícones selecionados, da araucária ao fandango de tamanco, da Caverna Temimina do PETAR ao pastel de farinha de milho, é apresentado em três momentos: a fotografia do elemento real no território, o ícone gráfico e um exemplo de aplicação em peça de cerâmica. O resultado é um alfabeto visual que traduz os contornos da alma do Alto Vale do Ribeira.

Processo criativo – tradução de orgulho territorial

A seleção nasceu de um mergulho conduzido pela Garimpo de Soluções em documentos históricos, entrevistas com moradores e visitas de campo, que consistiu na primeira etapa do projeto. Em seguida, o projeto culminou em oficinas envolvendo públicos especiais: artesãos de Apiaí e Itaoca; idosos da Casa do Idoso de Apiaí; e diversas turmas de crianças do ensino fundamental de Apiaí. Essa troca intergeracional fortaleceu ainda mais o vínculo entre tradição e futuro.

O processo criativo, conduzido pelos artesãos Aparecido, Jaqueline e Diná Looze e envolvendo outros artistas de destaque da região, inspirou-se nos ícones para gerar novas obras: potes, xícaras, pratos, luminárias, cortinas de barro, brincos, fruteiras, objetos e combinações que marcaram as oficinas.

Identificação histórica, cultural, ambiental

O alfabeto visual reúne: a araucária, o pinhão, o pastel de farinha de milho, a Caverna Temimina do PETAR, a Cachoeira da Mafalda, o Morro do Ouro, a Dança do Barro, o Fandango de Tamanco, o ofício de ferreiro, a juçara, o manacá-da-serra, o milho, as mulas e tropas, o mutirão, a neblina, os pássaros, a Pedra da Moça que Dorme, o Rastro da Serpente, o sambaqui, o Tatunico e o tomate.

“O Alto Vale do Ribeira sempre foi um celeiro de criatividade e tradição. Com este projeto, buscamos transformar símbolos e memórias em obras que revelam a alma do território, fortalecendo nossos artesãos, encantando visitantes e reafirmando o orgulho de uma comunidade que tem muito a oferecer ao Vale do Ribeira como um todo e ao nosso país” comentou Jaqueline Looze, Grupo Arte Looze.

O lançamento será um momento de celebração e memória, aberto a todos que desejam prestigiar a cultura local e conhecer de perto um trabalho inédito para a região e o Estado de São Paulo.

SERVIÇO

Lançamento do Livro: Museu Casa do Artesão (Apiaí), dia 5 de setembro, às 14h (sábado)

Projeto: Artesanato Identitário do Alto Vale do Ribeira — tornos e contornos da alma do território

Iniciativa: Grupo Arte Looze

Fomento: ProAC Editais, da Secretaria de Estado da Cultura, Economia e Indústrias Criativas

Iconografia: Garimpo de Soluções

Instagram: @grupoartelooze

Telefone: 15 99664-1627