Artesanato Identitário do Vale do Ribeira – um projeto inédito que traduz a alma do território em artesanato, memória e iconografia

Iniciativa do Grupo Arte Looze, selecionado pelo ProAC Editais, reúne artesãos, crianças, idosos e artistas em torno dos símbolos vivos do território.

Apiaí e Itaoca carregam uma herança cultural de rara profundidade: raízes Guarani, africanidades forjadas nos garimpos do Rio Ribeira, sotaque cantado e arcaizante, fandango de tamanco, culinária e fabulário que desafiam o esquecimento. Agora, esse patrimônio vai inspirar novas formas nas mãos de artesãos, nas obras de crianças e da terceira idade, e mais – nas páginas de um livro.

O projeto Artesanato Identitário do Vale do Ribeira — tornos e contornos da alma do território, tem como mote a valorização da identidade cultural da região, o fortalecimento de suas técnicas artesanais e o reconhecimento da economia criativa para a geração de trabalho e renda. Abrangendo Apiaí e Itaoca, o projeto atravessa gerações — dos mestres ceramistas às crianças do ensino fundamental — e culmina no lançamento de um livro contendo imagens únicas dos municípios.

“A identidade do Alto Vale do Ribeira é fascinante e marcada por enorme diversidade. Vamos identificar e transformar imagens dessa alma – histórica, cultural, ambiental – em inspiração para novas obras artesanais. Cada peça será uma embaixadora de nossa região – para que os encantos do Alto Vale sejam cada vez mais conhecidos pelos turistas e reconhecidos pelos próprios cidadãos.” – Jaqueline Looze, representante do Grupo Arte Looze.

O que o projeto entrega

Para a primeira etapa, já em curso, o projeto envolveu a Garimpo de Soluções – empresa brasileira de referência em economia criativa e territórios, que assinou o plano Dá Gosto Ser do Ribeira. Com base em documentos históricos e em entrevistas com moradores de Apiaí e Itaoca, estão sendo mapeadas paisagens, receitas, histórias, lendas. Em resumo: elementos que traduzem o universo afetivo que nos une à nossa região. Serão então criados 20 ícones – uma espécie de alfabeto visual – que servirão de inspiração para novas peças artesanais identitárias.

Para essa segunda etapa, o Grupo Arte Looze organizará oficinas gratuitas, entre junho e agosto. Em Apiaí, as atividades envolverão artesãos, crianças do ensino municipal, e participantes da Casa do Idoso; em Itaoca, as Oleiras Mendes farão uma oficina com idosos.

A terceira etapa, em outubro, reunirá essa produção em um livro inédito. Cada um dos 20 ícones representando o imaginário dos cidadãos será apresentado em três momentos – na fotografia original, como ícone gráfico e incorporado a uma peça de cerâmica criada nas oficinas. Com 200 exemplares impressos e versão digital de acesso gratuito, o livro chegará a bibliotecas públicas, escolas, prefeituras, ateliês e circuito turístico de ambos os municípios.

Por que agora

O Alto Vale do Ribeira é historicamente um dos polos artesanais mais ativos do estado. O projeto busca dar novo impulso à criação de obras que traduzam a alma de nosso território – encantando e atraindo mais turistas qualificados, fortalecendo os profissionais da economia criativa regional, e aumentando a autoestima de um povo que tem muito a mostrar ao país.

Um reconhecimento importante para a região

A originalidade e a importância do projeto lhe asseguraram o 11. lugar, dentre 158 projetos inscritos em edital da Secretaria de Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Estado de São Paulo. Um reconhecimento que destaca não apenas a qualidade do trabalho do Grupo Arte Looze e dos demais artesãos do território, mas a relevância do Alto Vale do Ribeira para o estado.

SERVIÇO

Projeto: Artesanato Identitário do Vale do Ribeira — tornos e contornos da alma do território

Iniciativa: Grupo Arte Looze

Fomento: ProAC Editais, da Secretaria de Estado da Cultura, Economia e Indústrias Criativas

Iconografia: Garimpo de Soluções

Instagram: @arte.looze

Telefone: 15 99857-6136