Feira do Empreendedor amplia visibilidade do artesanato do Alto Vale do Ribeira no espaço Shopping Compre do Pequeno

Durante os quatro dias de evento, artesãos da região tiveram a oportunidade de apresentar seus produtos, valorizar a cultura local e estabelecer conexões para novos negócios

Os quatro dias da Feira do Empreendedor 2026 foram marcados por oportunidades de negócios, troca de experiências e valorização da produção regional. Para Diná Looze, artesã e representante da Associação dos Artesãos do Alto Vale do Ribeira, de Apiaí, participar do evento foi a realização de um sonho e uma oportunidade de levar a cultura e a tradição do território a um público ainda maior.

Pela primeira vez como expositora, Diná já conhecia a Feira do Empreendedor por ter participado de missões anteriores. Desta vez, a experiência foi diferente: ocupar um espaço dedicado à divulgação do artesanato do Sudoeste Paulista e do Alto Vale do Ribeira permitiu apresentar não apenas os produtos, mas também as histórias e os saberes que fazem parte da identidade da região.

“Participar da Feira do Empreendedor foi incrível, era um sonho e este ano realizamos. Foi a primeira vez participando e tendo um espaço do Sudoeste Paulista para divulgar o nosso Alto Vale do Ribeira. Foi incrível”, destaca a artesã.

Ao longo dos quatro dias, o contato direto com os visitantes possibilitou apresentar as peças artesanais, compartilhar conhecimentos sobre a cultura local e ampliar a visibilidade do trabalho desenvolvido pelos integrantes da associação. Segundo Diná, a receptividade do público foi muito positiva, e as vendas também trouxeram resultados satisfatórios.

“A aceitação do público foi maravilhosa. Tivemos a oportunidade de mostrar nosso trabalho e falar um pouco sobre a nossa cultura e tradição”, conta.

O espaço Shopping Compre do Pequeno ganhou destaque ao oferecer visibilidade aos produtos e empreendedores participantes, aproximando os expositores de consumidores e potenciais parceiros comerciais. A iniciativa reforça a importância de criar oportunidades para que pequenos negócios apresentem seus diferenciais, conquistem novos públicos e ampliem suas possibilidades de comercialização.

Para os artesãos do Alto Vale do Ribeira, a participação representou também a oportunidade de mostrar que cada peça carrega muito mais do que valor comercial: ela reúne história, identidade, tradição e o sentimento de pertencimento ao território.

“O Shopping Compre do Pequeno é um espaço estratégico para dar visibilidade aos pequenos negócios, valorizar a produção regional e aproximar os empreendedores de novos mercados. A participação dos artesãos do Alto Vale do Ribeira reforça a riqueza cultural e a diversidade do nosso território, mostrando que o artesanato vai além do produto, ele carrega história, tradição e identidade. Para o Sebrae-SP, criar oportunidades como essa é fundamental para fortalecer os pequenos negócios, estimular conexões comerciais e contribuir para o desenvolvimento econômico da nossa região”, destaca Adriano Nakamura, gerente regional do Sebrae-SP.

Além da exposição e das vendas, o evento proporcionou novas conexões. Diná relata que diversos visitantes demonstraram interesse nos produtos e deixaram contatos, com a perspectiva de negociar diretamente com os artesãos que integram a associação.

“Fizemos muitas conexões e vários contatos de clientes que ficaram de entrar em contato com os artesãos que fazem parte da nossa Associação dos Artesãos do Alto Vale do Ribeira”, explica.

A experiência na Feira do Empreendedor também trouxe aprendizados importantes para o grupo. Para Diná, um dos principais foi reconhecer ainda mais o valor do trabalho artesanal e de tudo o que ele representa para a comunidade.

“Um dos aprendizados foi ter certeza de que temos um produto muito valioso, porque ele carrega tradição, cultura e o pertencimento de ser do Alto Vale do Ribeira. Tudo isso agrega mais valor do que imaginávamos”, afirma.

A artesã recomenda a participação no evento a outros expositores e destaca a dimensão da visibilidade proporcionada pela feira. Para ela, estar presente em uma iniciativa desse porte contribui para divulgar o trabalho, fortalecer a identidade dos pequenos negócios e abrir caminhos para novas oportunidades.

“Quero agradecer ao espaço maravilhoso cedido pelo Sebrae-SP, no qual pudemos demonstrar nossas habilidades e potencialidades. Poder levar ao público o trabalho realizado pelos artesãos do Alto Vale do Ribeira proporciona muito mais que a divulgação dos nossos produtos, é uma oportunidade de compartilhar nossa cultura, tradição e identidade, mostrando o valor de cada peça e a história que ela carrega. Participar da Feira do Empreendedor foi a realização de um sonho e uma experiência enriquecedora, que nos trouxe novos contatos, oportunidades de negócios e a certeza de que nosso artesanato tem muito a oferecer”, destaca Diná.