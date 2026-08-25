Quem poderá representar Itapeva e região na Assembleia Legislativa?

A disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa de São Paulo também terá forte presença regional nas eleições de 2026.

Por Itapeva, estão na corrida Vanessa Guari, Mário Tassinari, Débora Marcondes, Jeferson Modesto (Jé) e Sérgio Panis Diretor.

Entre os nomes da região aparecem Rodolfo Fanganiello, de Paranapanema, Polaco Moura, de Apiaí, além dos deputados estaduais Edson Giriboni e Ricardo Madalena, que buscam manter suas trajetórias políticas.

Com diferentes candidaturas, a disputa promete movimentar o eleitorado regional e colocar novamente em debate a força de Itapeva e das cidades vizinhas na eleição proporcional.

A pergunta fica: quem poderá ser a voz de Itapeva e região na Assembleia Legislativa em 2026?

Qual desses nomes você acredita que tem mais chances?

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