Assistência Social realiza abordagem noturna para pessoas em situação de vulnerabilidade em Ribeirão Branco

A Secretaria de Assistência Social de Ribeirão Branco realizou uma nova ação de abordagem noturna voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade no município.

A equipe percorreu pontos da Área Central, Itaboa e Campina de Fora. Segundo informações divulgadas pela prefeitura, 12 pessoas foram atendidas durante a ação.

De acordo com a secretaria, a maioria dos abordados possui residência fixa. Em um dos casos identificados como situação de rua, foi oferecido encaminhamento para acolhimento institucional, mas a proposta foi recusada.

Durante a abordagem, foram distribuídos marmitas e cobertores aos atendidos.

A prefeitura informou ainda que a população pode acionar a Assistência Social em casos de pessoas em situação de vulnerabilidade pelo WhatsApp: (15) 99796-2215.