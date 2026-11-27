A Prefeitura de Taquarivaí (SP) informou, por meio de comunicado publicado em suas redes sociais, que foi vítima de um ataque cibernético criminoso que comprometeu os sistemas integrados de gestão pública. O caso foi divulgado nesta quinta-feira (26).
Segundo a administração municipal, as autoridades competentes já foram acionadas e equipes de Tecnologia da Informação trabalham para recuperar os sistemas e restabelecer os serviços afetados.
Até o momento, não foram identificados prejuízos financeiros aos cofres públicos.
Em razão do ataque, alguns procedimentos administrativos que dependem dos sistemas permanecerão temporariamente suspensos, incluindo pedidos de empenho e pagamentos, até que a plataforma seja restabelecida.
A Prefeitura agradeceu a compreensão da população e afirmou que mantém o compromisso com a transparência, a responsabilidade e a segurança das informações públicas.