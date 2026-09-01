Atleta de Buri conquista troféu na Maratona de Assunção, no Paraguai

O esporte de Buri ganhou destaque internacional no último domingo (30) com a participação do atleta Matheus Ferreira, líder da equipe Amigos do Serginho, na Maratona de Assunção, no Paraguai.

Representando Buri e a equipe de corrida, Matheus encarou os 42 quilômetros da prova e completou o percurso em 3 horas e 3 minutos, garantindo um troféu em sua categoria.

O resultado é fruto de dedicação, disciplina e perseverança ao longo da preparação. Além de demonstrar seu desempenho esportivo, o atleta levou o nome de Buri para além das fronteiras brasileiras.

A conquista foi celebrada por familiares, amigos e companheiros de equipe, além de representar motivo de orgulho para a população buriense.