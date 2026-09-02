Atleta de Itapeva conquista 3º lugar na categoria feminina em corrida da Unimed

A atleta itapevense Mayara Milena da Silva Maia, integrante da equipe Corredores de Itapeva, conquistou o 3º lugar na categoria Feminino Geral na corrida promovida pela Unimed.
Mayara disputou a prova de 5 quilômetros, completando o percurso em 23 minutos e 10 segundos, com ritmo médio de 4min38s por quilômetro e velocidade média de 12,95 km/h.
A atleta cruzou a linha de chegada às 8h24, garantindo o 3º lugar entre as cinco primeiras colocadas da categoria Feminino Geral.
O resultado reforça o bom momento dos atletas de Itapeva nas competições de corrida de rua da região.