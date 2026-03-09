Atleta de Itapeva conquista pódio em categoria na Meia Maratona de Curitiba

A tradicional corrida Santander Meia de Curitiba movimentou as ruas da capital paranaense neste domingo e reuniu mais de 8 mil participantes entre atletas, equipes e público. A prova, considerada uma das mais importantes do calendário esportivo da cidade, contou com percursos de 5, 10 e 21 quilômetros, atraindo corredores de diversas regiões do Brasil.

A largada aconteceu nas proximidades da Praça Nossa Senhora de Salete, no Centro Cívico, nas primeiras horas da manhã. Os competidores percorreram um trajeto que passou por diversas ruas da cidade, enfrentando subidas e descidas características de Curitiba.

Entre os participantes, a cidade de Itapeva também esteve representada. O atleta Donizeti, conhecido como “Minhoca”, integrante da equipe Team Bora Correr, conquistou um excelente resultado na prova ao finalizar na 25ª colocação na classificação geral e 3º lugar em sua categoria.

O desempenho destacou o atleta entre milhares de corredores que participaram do evento, levando o nome de Itapeva ao pódio em uma das corridas mais tradicionais do país.

A participação da equipe reforça o crescimento do atletismo amador na região e mostra que atletas locais seguem ganhando espaço em competições importantes do cenário nacional.