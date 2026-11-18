Atleta de Itapeva conquista 3º lugar em seu primeiro triathlon, em Sorocaba

A atleta Ana Julia Rodrigues Hayashida, de Itapeva, conquistou o 3º lugar na categoria de 20 a 24 anos durante sua participação no Triathlon Sprint, realizado no dia 15 de novembro, em Sorocaba. A competição foi organizada pela Super Action.

A prova reuniu três modalidades: 500 metros de natação, 20 quilômetros de ciclismo e 5 quilômetros de corrida. Esta foi a primeira participação de Ana Julia em um triathlon, tornando o resultado ainda mais especial.

Na competição, a atleta representou a assessoria esportiva GE Endurance e o grupo de corrida Tudo Junto e Misturado, ambos de Itapeva. Ela disputou a categoria com outras cinco atletas e garantiu um lugar no pódio.

Ana Julia destacou a satisfação de representar o município e ressaltou que o resultado é fruto de dedicação, preparação e disciplina. Além da colocação, a experiência marcou a superação de um novo desafio esportivo.

A atleta também deixou uma mensagem de incentivo: “Nunca desista dos seus objetivos. O caminho pode ser difícil, mas cada esforço, cada treino e cada obstáculo superado aproximam você daquilo que um dia parecia impossível.”