Atletas de Itapeva conquistam pódios em duas corridas na região

Os corredores Christoffer Leme e Eduardo Cesar Pereira se destacaram em duas competições, conquistando dois pódios cada na categoria de 20 a 25 anos.

Na sexta-feira, durante o Circuito Terras do Embiruçu, realizado em Capão Bonito, Christoffer garantiu o 1º lugar da categoria, com o tempo de 18min02s. Eduardo ficou com a 2ª colocação, registrando 18min47s.

Já no domingo, os atletas participaram da Corrida 75 Anos Quadrangular, realizada em Itapeva. Desta vez, Eduardo conquistou o 1º lugar, com o tempo de 19min03s, enquanto Christoffer terminou na 2ª colocação, com 19min33s.

Os resultados marcaram um fim de semana de conquistas para os dois corredores, que dividiram os primeiros lugares nas duas competições.

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