Condutor sem habilitação foge de abordagem e atropela agente da GCM em Itapeva

Um agente da Guarda Civil Municipal (GCM) ficou ferido após ser atingido por uma bicicleta motorizada durante uma tentativa de abordagem na noite de quinta-feira (5), em Itapeva.
De acordo com informações da corporação, por volta das 21h26 uma equipe da GCM prestava apoio a uma ocorrência em frente ao plantão policial quando avistou uma bicicleta adaptada com motor transitando pela Rua Capão Bonito. O veículo chamava atenção pelo ruído excessivo provocado por escapamento aberto.
Os guardas deram ordem de parada para realizar a fiscalização, mas o condutor desobedeceu. Durante a tentativa de fuga, ele acabou colidindo contra um dos agentes, provocando a queda de ambos e causando escoriações.
Na abordagem, os agentes constataram que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e que o veículo não tinha qualquer tipo de documentação. O próprio envolvido informou que havia adaptado um motor na bicicleta por conta própria, equipamento que teria adquirido pela internet.
A ocorrência foi apresentada no plantão policial. O homem foi autuado em flagrante por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, conforme o artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro, com agravante do artigo 309, além de desobediência. Ele permaneceu à disposição da Justiça.
A bicicleta motorizada foi apreendida. O agente ferido recebeu atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e foi liberado em seguida.