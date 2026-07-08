Motorista suspeito de atropelar e matar atleta no interior de SP presta depoimento à polícia

O motorista suspeito de atropelar e matar o atleta André de Melo Gallo, de 52 anos, em Bom Sucesso de Itararé (SP), se apresentou à polícia e prestou depoimento na delegacia de Itararé (SP), na tarde desta segunda-feira (6). As investigações continuam.

A informação foi confirmada à TV TEM pela defesa do homem. Ele havia fugido sem prestar socorro e, desde então, não tinha sido identificado pelas autoridades. Após o depoimento, o condutor foi liberado.

Na tarde de sábado (4), André estava correndo na rua quando foi atingido pelo veículo. Ele chegou a ser auxiliado por testemunhas e foi levado para uma unidade de saúde do município.

Devido à gravidade dos ferimentos, ele precisou ser transferido para a Santa Casa de Itapeva, mas morreu durante a madrugada de domingo (5).

A Polícia Militar foi acionada e apurou que o motorista havia fugido. O caso foi registrado como fuga de local de acidente e homicídio culposo na direção de veículo automotor na delegacia de Itararé.

André era fundador da Equipe Gallo e considerado um dos maiores incentivadores das corridas de rua na região.

Em nota oficial, a Prefeitura de Bom Sucesso de Itararé lamentou a perda, definindo o atleta como um “guerreiro” que levou o nome da cidade para toda a região “com garra, determinação e humildade”. Segundo a gestão municipal, o corredor deixa um legado que não será esquecido pelos amantes do esporte.

(Reproduzido do portal g1)