Jovem de Itapeva conquista 6º lugar em competição nacional de automobilismo

Um jovem talento de Itapeva vem chamando atenção no cenário do automobilismo virtual. Com apenas 11 anos, Venâncio já demonstra habilidade e dedicação na modalidade de drift, acumulando resultados expressivos em pouco tempo de prática.
O interesse pelo universo das corridas começou cedo. Em 2024, o garoto iniciou sua trajetória no drift virtual e rapidamente passou a se destacar em competições, demonstrando controle, técnica e concentração nas pistas digitais.
Nos dias 7 e 8 de março, Venâncio participou de uma competição realizada em Belo Horizonte, onde conquistou o 6º lugar, resultado que reforça sua evolução e potencial dentro do esporte.
O campeonato Drift Junior faz parte do programa FIA Motorsport in a Box e é homologado pela Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA). O jovem também se tornou o primeiro piloto da categoria a se filiar à CBA, iniciando oficialmente sua caminhada no automobilismo federado.
Com apoio da família, Venâncio já dá os primeiros passos rumo às pistas reais. Um dos próximos projetos é a montagem de um carro de competição, o que deve ampliar sua experiência e desenvolvimento na pilotagem.
A Prefeitura de Itapeva parabenizou o jovem nas páginas oficiais, destacando a conquista e desejando sucesso em sua trajetória esportiva.