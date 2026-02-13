Inscrições para o Baile da Rainha de Nova Campina são prorrogadas até 20 de fevereiro

As inscrições para o Baile da Rainha de Nova Campina foram prorrogadas e seguem abertas até o dia 20 de fevereiro. O evento é uma oportunidade para que as participantes mostrem sua beleza, carisma e conexão com o agro, setor que faz parte da história e da identidade do município.

As interessadas devem comparecer pessoalmente à Coordenadoria de Cultura para conhecer o regulamento e assinar a ficha de inscrição. Para participar, é necessário ter no mínimo 16 anos completos até o período de inscrições.

O atendimento para inscrições ocorre das 8h às 18h, na sede da Coordenadoria de Cultura, localizada no Conjunto Habitacional Gerson Pires de Camargo, na Rua Oirazil Cardoso de Almeida, nº 170, atrás do Campo Municipal.

A seletiva está marcada para as 19h30. A organização reforça o convite para que as jovens aproveitem a oportunidade de representar o agro e participar de uma experiência especial dentro da programação festiva do município.