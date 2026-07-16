Estoques do Banco de Sangue de Itapeva estão baixos e unidade faz apelo por doações

O Banco de Sangue de Itapeva está enfrentando um período de baixa nos estoques e faz um apelo à população para que compareça à unidade e realize a doação de sangue nos próximos dias.

De acordo com a campanha divulgada pelo serviço, uma única doação pode ajudar a salvar até quatro vidas, contribuindo diretamente para o atendimento de pacientes em cirurgias, tratamentos de doenças, emergências e outras situações que necessitam de transfusões.

Para doar, é necessário estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos de idade, sendo que menores de 18 anos precisam de autorização dos responsáveis, pesar mais de 50 quilos, estar alimentado e evitar alimentos gordurosos nas três horas que antecedem a doação. Também é obrigatório apresentar um documento oficial com foto.

O atendimento do Banco de Sangue de Itapeva acontece de segunda a quinta-feira, das 7h às 14h, e às sextas-feiras, das 7h às 12h.

A unidade reforça que a participação da comunidade é fundamental para manter os estoques abastecidos e garantir o atendimento aos pacientes que dependem das transfusões diariamente.

Serviço

* Segunda a quinta-feira: das 7h às 14h

* Sexta-feira: das 7h às 12h

* Documentos necessários: documento oficial com foto

* Requisitos básicos: estar saudável, ter entre 16 e 69 anos e pesar mais de 50 kg

Doe sangue. Um gesto simples que pode salvar vidas.