Banda Marcial Paineira Bicentenária volta a brilhar na avenida

Um ano após o retorno às atividades, a Banda Marcial Paineira Bicentenária de Itapeva voltou a demonstrar sua força, tradição e representatividade durante o desfile comemorativo pelos 257 anos do município. Com 68 integrantes, sob o comando do maestro Prof. Esp. Alex Alves Siqueira, a corporação encerrou a programação na Avenida Acácio Piedade, levando ao público música, disciplina, garbo e emoção.

A apresentação também marcou um momento especial para a corporação, com a inauguração oficial dos novos uniformes e instrumentos musicais, que representam uma nova etapa na trajetória da Banda. Os investimentos foram viabilizados por meio de emendas impositivas destinadas pelos vereadores Marinho, Val Santos, Margarido, Gleyce e Júlio Ataíde, contribuindo para a renovação e o fortalecimento da estrutura da corporação.

Mais do que uma conquista material, a renovação representa um incentivo à continuidade do trabalho cultural e musical desenvolvido pela Banda Marcial, proporcionando melhores condições aos integrantes e fortalecendo sua participação em eventos de Itapeva e da região.

Um dos momentos de maior integração ocorreu ao final da apresentação, quando as fanfarras FAMAPI e FAMAPI Mirim, de Apiaí, se uniram à Banda Marcial Paineira Bicentenária para a execução do tradicional “Parabéns a Você”, em homenagem ao município de Itapeva. A apresentação reuniu mais de 120 integrantes das três corporações em um momento de confraternização, intercâmbio cultural e celebração por meio da música.

Uma coincidência que ganhou significado

O desfile, que inicialmente seria realizado no dia 20 de setembro, precisou ser remarcado em razão das condições climáticas. A nova data, por uma significativa coincidência, acabou ocorrendo justamente no dia do aniversário do saudoso maestro Professor Jair Rosa Góes, grande idealizador e fundador da Banda Marcial Paineira.

A coincidência tornou a apresentação ainda mais simbólica para aqueles que fazem parte da história da corporação. Como forma de eternizar sua memória, dedicação e contribuição para a música e a cultura de Itapeva, a associação passa a adotar oficialmente o nome de Associação Cultural e Educacional Maestro Professor Jair Rosa Góes (ACEMP), entidade mantenedora da Banda Marcial Paineira Bicentenária de Itapeva.

A ACEMP nasce com o olhar voltado para o futuro, fortalecendo a identidade da Banda Marcial e abrindo caminho para novos projetos culturais, educacionais e musicais.

Agradecimentos

Em nome de toda a Banda Marcial Paineira Bicentenária, o maestro Prof. Esp. Alex Alves Siqueira registra seu agradecimento à prefeita Adriana Duch, pelo resgate do tradicional desfile de aniversário de Itapeva e pelo apoio institucional à corporação.

O agradecimento se estende à equipe de organização da Secretaria Municipal de Educação, especialmente à secretária Geni Muzel e a Sônia Roseiro, pela confiança, parceria e dedicação na realização do evento.

Também são reconhecidos o apoio da Secretaria Municipal de Cultura, por meio do secretário Paulinho Saponga, e da Secretaria Municipal de Esporte, por meio do secretário Bruno, pela parceria e atendimento às demandas da Banda Marcial.

A corporação agradece ainda aos vereadores Marinho, Val Santos, Margarido, Gleyce e Júlio Ataíde, responsáveis pelas emendas impositivas que possibilitaram a aquisição dos novos uniformes e instrumentos, representando um importante investimento na continuidade e no fortalecimento da Banda.

Outro agradecimento é dirigido ao prefeito de Apiaí, Sérgio, pela viabilização dos ônibus para os integrantes das fanfarras FAMAPI e FAMAPI Mirim, que participaram do desfile em Itapeva. A Banda também registra seu reconhecimento ao maestro José Camilo, à maestrina Maria e à Carol, pela presença, participação e integração com a Banda Marcial Paineira Bicentenária.

Um agradecimento especial é destinado à presidente da Banda Marcial, Rosane Maria Leite Rodrigues, pelo trabalho de articulação, organização documental e condução dos processos burocráticos da associação, fundamentais para a continuidade e o fortalecimento da corporação.

Por fim, o maestro e todos os integrantes da Banda Marcial Paineira Bicentenária agradecem à população de Itapeva que esteve presente, prestigiou o desfile, aplaudiu e incentivou a corporação. O carinho do público faz parte dessa história e reforça a importância da música, da cultura e das tradições na identidade do município.

Banda Marcial Paineira Bicentenária de Itapeva

Formando pessoas, construindo histórias, unindo famílias.