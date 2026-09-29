Black Belt, de Itapeva, conquista título por equipes em competição de jiu-jítsu

A Academia Black Belt, de Itapeva, foi campeã por equipes na Liga BJJ Gold, competição de jiu-jítsu realizada no último domingo (27), em Itapetininga. O evento reuniu mais de 130 atletas de 30 cidades do Estado de São Paulo.
Liderada por Camila e Rodrigo Moraes, a equipe de Itapeva contou com 28 atletas e conquistou 30 medalhas, além do título de equipe campeã pela maior pontuação geral e também na categoria de equipe com maior número de atletas inscritos.
Confira os resultados dos atletas da Black Belt:
* Antonela Araujo – campeã infantil B, leve, laranja
* Rafaela Araujo – campeã adulto, preta, meio-pesado
* Leonardo Gorski – campeão mirim, cinza, leve
* Lorenzo Gorski – vice-campeão infantil A, cinza, leve
* Maria Clara – vice-campeã mirim, branca/cinza, meio-pesado
* Manoela Brandão – 3º lugar infantil A, branca/cinza, pluma
* Helena Oliveira – campeã infantil A, branca/cinza, pluma
* Catharina Wernek – campeã mirim, branca/cinza, meio-pesado
* Laís Helena Galvão – campeã infantojuvenil A, laranja, pesadíssimo
* Larissa Galvão – campeã infantil A, cinza, pesadíssimo
* Mariana Dias – campeã adulto, roxa, superpesado
* Maria Ísys – campeã infantil B, amarelo, pesadíssima
* Maria Helena de Oliveira – 3º lugar infantil A, branca, leve
* Elaine Rodrigues Borges – campeã master, branca, leve; vice-campeã master, branca, absoluto
* Sofia Vitória R. da Silva – 3º lugar infantil A, branca/cinza, pluma
* Helena Gouvea Bisco – infantil A, superpesado
* Geovana Jonhsson – vice-campeã master, branca, pesado
* Eduardo Maganha – vice-campeão pré-mirim, branca/cinza, pluma
* Josué Godoy – 3º lugar pré-mirim, branca/cinza, leve
* Lucas Godoy – campeão master, branca, superpesado; 3º lugar adulto absoluto, branca
* Fernanda Maeno – campeã adulto, azul, master, superpesado
* Clara Maeno – campeã infantil B, branca/cinza, leve
* Amabile Maschieto – campeã infantojuvenil, branca, pesadíssimo
* Alicia Almeida – vice-campeã adulto, branca, meio-pesado
* Luisa Ayumi – vice-campeã infantil A, branca/cinza, leve
* Maria Beatriz – campeã juvenil, branca, meio-pesado
* Maria Helena – campeã infantil B, branca/cinza, meio-pesado
* Daniel Montanari – campeão infantojuvenil, branca/cinza, pluma
Com o resultado, a Black Belt levou o nome de Itapeva ao topo da classificação por equipes na competição.