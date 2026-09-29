Black Belt, de Itapeva, conquista título por equipes em competição de jiu-jítsu

A Academia Black Belt, de Itapeva, foi campeã por equipes na Liga BJJ Gold, competição de jiu-jítsu realizada no último domingo (27), em Itapetininga. O evento reuniu mais de 130 atletas de 30 cidades do Estado de São Paulo.

Liderada por Camila e Rodrigo Moraes, a equipe de Itapeva contou com 28 atletas e conquistou 30 medalhas, além do título de equipe campeã pela maior pontuação geral e também na categoria de equipe com maior número de atletas inscritos.

Confira os resultados dos atletas da Black Belt:

* Antonela Araujo – campeã infantil B, leve, laranja

* Rafaela Araujo – campeã adulto, preta, meio-pesado

* Leonardo Gorski – campeão mirim, cinza, leve

* Lorenzo Gorski – vice-campeão infantil A, cinza, leve

* Maria Clara – vice-campeã mirim, branca/cinza, meio-pesado

* Manoela Brandão – 3º lugar infantil A, branca/cinza, pluma

* Helena Oliveira – campeã infantil A, branca/cinza, pluma

* Catharina Wernek – campeã mirim, branca/cinza, meio-pesado

* Laís Helena Galvão – campeã infantojuvenil A, laranja, pesadíssimo

* Larissa Galvão – campeã infantil A, cinza, pesadíssimo

* Mariana Dias – campeã adulto, roxa, superpesado

* Maria Ísys – campeã infantil B, amarelo, pesadíssima

* Maria Helena de Oliveira – 3º lugar infantil A, branca, leve

* Elaine Rodrigues Borges – campeã master, branca, leve; vice-campeã master, branca, absoluto

* Sofia Vitória R. da Silva – 3º lugar infantil A, branca/cinza, pluma

* Helena Gouvea Bisco – infantil A, superpesado

* Geovana Jonhsson – vice-campeã master, branca, pesado

* Eduardo Maganha – vice-campeão pré-mirim, branca/cinza, pluma

* Josué Godoy – 3º lugar pré-mirim, branca/cinza, leve

* Lucas Godoy – campeão master, branca, superpesado; 3º lugar adulto absoluto, branca

* Fernanda Maeno – campeã adulto, azul, master, superpesado

* Clara Maeno – campeã infantil B, branca/cinza, leve

* Amabile Maschieto – campeã infantojuvenil, branca, pesadíssimo

* Alicia Almeida – vice-campeã adulto, branca, meio-pesado

* Luisa Ayumi – vice-campeã infantil A, branca/cinza, leve

* Maria Beatriz – campeã juvenil, branca, meio-pesado

* Maria Helena – campeã infantil B, branca/cinza, meio-pesado

* Daniel Montanari – campeão infantojuvenil, branca/cinza, pluma

Com o resultado, a Black Belt levou o nome de Itapeva ao topo da classificação por equipes na competição.