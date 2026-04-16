JÁ ESTÁ VALENDO!!! O Concurso de Bolsas da Faculdade Anhanguera começa hoje com oportunidades de até 100% para graduação PRESENCIAL e EAD!!

Teve início hoje o Concurso de Bolsas da Faculdade Anhanguera, oferecendo aos candidatos a oportunidade de ingressar no ensino superior com condições especiais.
Já neste primeiro dia, é possível garantir bolsas de até 80% de desconto e ainda concorrer a uma bolsa integral de 100%, válida para cursos presenciais e na modalidade EAD.
🎯 AMPLO PORTFÓLIO:
A unidade oferece mais de 30 cursos, como Direito, Psicologia, Enfermagem, Administração, Educação Física, Farmácia, Engenharias, Jornalismo, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Agronomia, entre outros.
⏳ Prazo limitado
Por se tratar da última edição do semestre, a recomendação é que os interessados se antecipem para não perder essa oportunidade.
Instagram oficial: https://www.instagram.com/anhangueraitapeva?igsh=MTZtdnpldnZoazRqMw==
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