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16 abril 2026

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JÁ ESTÁ VALENDO!!! O Concurso de Bolsas da Faculdade Anhanguera começa hoje com oportunidades de até 100% para graduação PRESENCIAL e EAD!!

Teve início hoje o Concurso de Bolsas da Faculdade Anhanguera, oferecendo aos candidatos a oportunidade de ingressar no ensino superior com condições especiais.

Já neste primeiro dia, é possível garantir bolsas de até 80% de desconto e ainda concorrer a uma bolsa integral de 100%, válida para cursos presenciais e na modalidade EAD.

🎯 AMPLO PORTFÓLIO:
A unidade oferece mais de 30 cursos, como Direito, Psicologia, Enfermagem, Administração, Educação Física, Farmácia, Engenharias, Jornalismo, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Agronomia, entre outros.

Prazo limitado
Por se tratar da última edição do semestre, a recomendação é que os interessados se antecipem para não perder essa oportunidade.

Instagram oficial: https://www.instagram.com/anhangueraitapeva?igsh=MTZtdnpldnZoazRqMw==

Entre em contato pelo WhatsApp: https://wa.me/5515991441054?text=Ol%C3%A1

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