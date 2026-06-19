Hoje tem Brasil na Copa: Prefeitura de Itapeva promove transmissão de Brasil x Haiti no Ginásio CCE

Os torcedores de Itapeva terão a oportunidade de acompanhar juntos mais um compromisso da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. A Prefeitura Municipal promove nesta quinta-feira (19), a partir das 21h30, a transmissão ao vivo da partida entre Brasil e Haiti no Ginásio CCE.

A iniciativa é realizada por meio de uma ação conjunta entre a Secretaria de Cultura & Turismo e a Secretaria de Esportes, que disponibilizarão um telão para a exibição do confronto válido pela fase de grupos da competição.

Segundo a administração municipal, a proposta é oferecer um espaço de convivência para que moradores possam acompanhar o jogo em clima de torcida e confraternização. A estrutura foi preparada para receber públicos de diferentes idades.

A entrada é gratuita e a expectativa é reunir um grande número de torcedores para apoiar a Seleção Brasileira em mais um desafio na busca pelo hexacampeonato mundial.