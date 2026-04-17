Vereador solicita informações sobre implantação de bueiros inteligentes em Itapeva

O vereador Marinho Nishiyama apresentou o Requerimento nº 0118/2026, no qual solicita à prefeita municipal e à secretaria competente informações e providências relacionadas à implantação de bueiros inteligentes no município, conforme previsto na Lei Municipal nº 4.778/2022.

De acordo com o documento, o objetivo é verificar o cumprimento da legislação vigente e promover melhorias na infraestrutura urbana, especialmente no sistema de drenagem pluvial. A proposta destaca a utilização de tecnologias voltadas ao monitoramento e à manutenção da rede de escoamento de águas pluviais.

Na justificativa, o vereador aponta que diferentes regiões de Itapeva enfrentam problemas recorrentes durante períodos de chuvas intensas, como alagamentos, entupimento de bueiros e acúmulo de resíduos sólidos. Segundo o texto, essas situações podem causar transtornos à população, prejuízos materiais e riscos à saúde pública e à segurança no trânsito.

O requerimento menciona que os chamados bueiros inteligentes utilizam sensores para monitoramento em tempo real, podendo contribuir para a prevenção de alagamentos, otimização dos serviços de limpeza urbana e maior eficiência na gestão da drenagem pluvial.

A matéria foi apresentada em 8 de abril de 2026 e aguarda análise e encaminhamento por parte do Executivo municipal.