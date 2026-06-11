Nova Campina conquista caminhão de lixo 0 km para fortalecer os serviços públicos

Nesta terça-feira, 10 de junho, o município de Nova Campina foi contemplado com a entrega de um caminhão de lixo 0 km, reforçando os investimentos na melhoria dos serviços públicos e na qualidade de vida da população.

A entrega foi realizada durante um encontro em São Paulo, marcando mais uma importante conquista para o município. O novo veículo contribuirá para ampliar a eficiência dos serviços de coleta, oferecendo mais estrutura, agilidade e melhores condições de trabalho para as equipes responsáveis.

Esse investimento representa um avanço para Nova Campina e demonstra o compromisso em buscar melhorias que impactam diretamente o dia a dia da população.