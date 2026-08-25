Caminhão atinge nove veículos no Jardim Maringá, em Itapeva

Um caminhão atingiu nove veículos na manhã desta terça-feira (25), na Rua Coronel Monteiro, no Jardim Maringá, em Itapeva.

O acidente aconteceu por volta das 11h, próximo a um semáforo. Segundo informações apuradas no local, o caminhão teria perdido o freio e atingido duas Fiorinos, um Fiat Uno e seis motocicletas estacionadas em frente a uma oficina.

Uma das motos ficou parcialmente presa sob o caminhão. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido.

A Polícia Militar esteve no local e o trânsito precisou ser parcialmente interrompido durante o atendimento da ocorrência.