Nova Campina inicia Campanha do Agasalho 2026 com pontos de arrecadação em diversos locais da cidade

A Prefeitura de Nova Campina deu início à Campanha do Agasalho 2026 “Família Aquecida”, com o objetivo de arrecadar roupas, calçados e cobertores para famílias em situação de vulnerabilidade durante o período de frio.

A ação é promovida pelo Fundo Social em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania e segue até o dia 29 de maio. A população pode contribuir com doações de peças em bom estado, ajudando a aquecer o inverno de quem mais precisa.

As caixas de arrecadação estão disponíveis em diversos pontos da cidade, entre eles a Prefeitura Municipal, Secretaria Social, Secretaria de Educação, UBS Centro, CCI e Espaço da Cidadania.

Segundo a administração municipal, a campanha busca estimular a solidariedade da população e garantir mais conforto às famílias atendidas pelos serviços sociais do município durante os dias de temperaturas mais baixas.

“Família Aquecida” reforça a importância da união da comunidade em ações sociais, incentivando a doação como forma de cuidado e acolhimento.

A campanha acontece entre os dias 11 e 29 de maio.