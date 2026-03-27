Família mobiliza campanha para custear cirurgia urgente do Pastor Elias Fernandes Marques, internado há duas semanas

Uma campanha solidária tem mobilizado familiares e amigos para ajudar no custeio de uma cirurgia considerada urgente para o Pastor Elias Fernandes Marques, que está internado há 14 dias. Ele enfrenta diversos problemas de saúde, incluindo uma condição cardíaca, o que exige cuidados especializados durante o procedimento.

A família relata que o hospital onde ele está não realiza a cirurgia convencional neste momento por não contar com um médico cardiologista disponível para acompanhar a operação. Por isso, a alternativa oferecida agora não é considerada segura para o quadro dele.

Sem a cirurgia adequada, os riscos à saúde são altos. Diante disso, familiares e amigos iniciaram uma vaquinha online para tentar viabilizar outro tipo de tratamento com mais segurança.

A campanha pede apoio da população com doações e compartilhamentos nas redes sociais. As contribuições podem ser feitas via Pix, pela chave 6028761@vakinha.com.br, ou diretamente pelo link:

https://vaka.me/6028761

A família também reforça o pedido para que mais pessoas compartilhem a campanha, ajudando a alcançar o maior número possível de apoiadores.