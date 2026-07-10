Distrito de Campina de Fora terá comemoração pelos 34 anos com programação especial no dia 11 de julho

O distrito de Campina de Fora receberá, no próximo dia 11 de julho, uma programação especial em comemoração aos seus 34 anos de história. O evento é promovido pela Prefeitura de Ribeirão Branco.

As atividades terão início às 19h, no Centro de Campina de Fora, e contarão com apresentações da banda Garotos de Ouro, do grupo Espetáculo, além da participação do DJ Johnny Machado e da apresentação de José Luiz de Lima.

O evento será gratuito e aberto ao público, reunindo atrações musicais e culturais para celebrar a trajetória e a importância do distrito para o município.

Segundo a administração municipal, a iniciativa busca promover a integração da comunidade e valorizar a história e as tradições locais.