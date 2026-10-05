Candidatos de fora dominam votos em Itapeva; locais ficaram para trás

Depois de nenhum candidato de Itapeva conquistar uma vaga na Câmara dos Deputados, os números da votação no município levantam uma questão: o eleitor de Itapeva priorizou os candidatos da própria cidade ou nomes de maior projeção estadual e nacional?

Entre os candidatos de maior destaque que receberam votos em Itapeva, Lucas Pavanato foi o mais votado, com 5.769 votos, seguido por Maurício Neves, com 4.267. Sirlange Manga recebeu 2.542, Marcos Pereira 2.152, Erika Hilton 1.707, Ribamar Silva 1.248, Eleuses Paiva 1.182, Renato Bolsonaro 1.119 e Jefferson Campos 1.041.

Juntos, esses nove nomes somaram 21.027 votos no município.

E os candidatos de Itapeva?

Entre os candidatos locais, Oziel Pires foi o mais votado, com 3.414 votos. Matheus Cerdeira recebeu 895 e Thiago Leitão, 864. Os três somaram 5.173 votos.

O que os números mostram?

Neste recorte, os candidatos de fora da cidade receberam mais de quatro vezes o número de votos destinados aos três candidatos locais.

Os números não explicam sozinhos a escolha do eleitor, mas mostram uma realidade: Itapeva teve candidatos locais, mas os votos não se concentraram neles.

Fica a pergunta: na próxima eleição (novamente), o desafio será lançar mais candidatos da cidade ou concentrar os votos em menos nomes para aumentar as chances de eleger um representante local?