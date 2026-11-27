Coro Mater Dei irá realizar Cantata de Natal na Catedral de Sant’Ana, em Itapeva

Apresentação acontece no dia 18 de dezembro, às 20h, e propõe uma experiência musical e espiritual sobre a história da Salvação e o nascimento de Jesus Cristo.

O espírito do Natal será celebrado por meio da música na Catedral de Sant’Ana, em Itapeva. No dia 18 de dezembro de 2026, às 20h, o Coro Mater Dei realiza sua Cantata de Natal, intitulada “Antes da Aurora”, convidando toda a comunidade a participar de uma noite de fé, arte e contemplação.

A apresentação propõe um percurso musical pela história da Salvação, desde as primeiras promessas até o nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio da música e da palavra, o público será conduzido à contemplação do mistério da Encarnação: Deus que, na simplicidade de uma criança, veio habitar entre nós.

Mais do que uma apresentação musical, a Cantata busca oferecer à comunidade uma experiência de beleza e espiritualidade, na qual a música se torna expressão do sagrado e instrumento de evangelização.

O título “Antes da Aurora” remete à esperança e à expectativa pela chegada da Luz que é Cristo, recordando a preparação espiritual que marca o tempo do Natal.

O Coro Mater Dei convida famílias, fiéis e toda a população de Itapeva e região a prestigiarem este momento especial, que também representa uma oportunidade de valorizar a música sacra e a cultura musical em nossa comunidade.

SERVIÇO

Evento: Cantata de Natal 2026 – Antes da Aurora

Realização: Coro Mater Dei

Data: 18 de dezembro de 2026 (sexta-feira)

Horário: 20h

Local: Catedral de Sant’Ana – Itapeva/SP

A comunidade está convidada a participar e celebrar, por meio da música, a alegria do nascimento de Jesus Cristo.