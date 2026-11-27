LIRA ITAPEVENSE ANUNCIA CANTATA DE NATAL NA CATEDRAL DE SANT’ANA

Por Raquel Amorin

Em celebração ao espírito natalino, a Catedral de Sant’Ana, em Itapeva, será palco de uma emocionante Cantata de Natal, no dia 22 de dezembro (terça-feira), às 20h30, com a participação especial da Lira Itapevense.

A apresentação reunirá a força da música instrumental e a beleza do canto coral, proporcionando ao público uma noite especial, marcada por mensagens de fé, cura, esperança e renovação. Em breve, será anunciado o coral que integrará essa celebração.

Sob a regência do maestro Heliton Macedo, a Lira Itapevense, cuja trajetória musical teve início em 1962, segue contribuindo para a valorização da cultura e a preservação da tradição musical do Sudoeste Paulista.

A cantata será uma oportunidade de reunir famílias e amigos para celebrar, por meio da música, uma das épocas mais significativas do ano.

Então, anote aí:

– Cantata de Natal com a Lira Itapevense

– Data: 22 de dezembro de 2026

– Horário: 20h30

– Local: Catedral de Sant’Ana – Itapeva/SP

– Coral participante: anúncio em breve

Prestigie a cultura local e vivencie a magia do Natal através da música!

Fique atento às próximas divulgações!