Cantor Rick, da dupla com Renner, morre aos 59 anos em acidente de helicóptero

A notícia da morte do cantor Rick Sollo, da dupla sertaneja Rick & Renner, já se espalhou pelas redes sociais e vem sendo confirmada por diversos portais de notícias nesta terça-feira (22).

Rick, de 59 anos, estava em um helicóptero que desapareceu durante um voo em Santa Catarina. Os destroços da aeronave foram localizados na Serra Catarinense, e o Corpo de Bombeiros confirmou a morte dos cinco ocupantes.

Desde o desaparecimento da aeronave, fãs, familiares e amigos aguardavam ansiosamente por notícias positivas e mantinham a esperança de que o cantor fosse encontrado com vida. Infelizmente, as buscas terminaram com a confirmação da tragédia.

Rick ficou conhecido nacionalmente ao lado de Renner, com quem construiu uma carreira de grande destaque na música sertaneja, marcada por sucessos como “Ela É Demais”, “Nos Bares da Cidade” e “Filha”.

A notícia causa comoção entre fãs e admiradores da dupla, que acompanhavam com expectativa as informações sobre as buscas desde a tarde de segunda-feira (21).

Nossos sentimentos a todos.