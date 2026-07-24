Cão morre após suposto envenenamento em Apiaí; tutora registra boletim de ocorrência e pede justiça

Um caso de suposto envenenamento de um cão de estimação gerou grande comoção em Apiaí. A tutora do animal, Gabriele, denunciou o ocorrido à Polícia Civil e pede que o responsável seja identificado e responsabilizado.

De acordo com as informações divulgadas pela página Apiaienses Bravos, imagens de uma câmera de segurança instalada na residência, localizada no bairro Alto da Tenda, registraram o momento em que um homem se aproxima do portão e, por entre a grade, oferece ao cão uma lata de sardinha.

Pouco tempo depois, segundo a tutora, o animal consome o alimento, passa mal e morre.

Emocionada, Gabriele lamentou a perda do companheiro, que, segundo ela, era parte da família.

“Ele era parte da nossa família. Até onde vai a crueldade humana? Agora buscamos justiça. Que ninguém mais passe pela dor que estamos vivendo”, desabafou.

Após o ocorrido, a moradora procurou a Delegacia de Polícia e registrou um boletim de ocorrência. O caso será investigado pela Polícia Civil, que deverá analisar as imagens das câmeras de segurança para identificar o suspeito e esclarecer as circunstâncias da morte do animal. (Facebook)

Crime previsto em lei:

Envenenar, maltratar ou matar animais é crime, conforme estabelece o artigo 32 da Lei Federal nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais). Nos casos envolvendo cães e gatos, a Lei nº 14.064/2020 endureceu as penas, prevendo reclusão de dois a cinco anos, além de multa e proibição da guarda de animais.

Caso a autoria seja confirmada durante as investigações, o suspeito poderá responder criminalmente conforme determina a legislação vigente.

Fonte: Apiaienses Bravos