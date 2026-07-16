Sebrae-SP capacita 146 servidores da Educação de Itapeva em atendimento humanizado

Treinamento promovido pelo Sebrae-SP, em parceria com a Prefeitura de Itapeva, reforça a importância da empatia e da excelência no atendimento ao público

O Sebrae-SP, em parceria com a Prefeitura Municipal de Itapeva e com apoio da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Itapeva (ACIAI), realizou na última semana, a capacitação ‘Atendimento Humanizado’ voltada aos servidores da Secretaria Municipal da Educação.

A atividade foi dividida em duas turmas, nos períodos da manhã e da tarde, reunindo 146 participantes, entre servidores do setor administrativo, bibliotecários, colaboradores da Secretaria e orientadores de alunos. As capacitações ocorreram na sede da ACIAI e tiveram como objetivo fortalecer as competências relacionadas ao acolhimento, à comunicação e à qualidade no atendimento prestado à comunidade escolar.

De acordo com o consultor de negócios do Sebrae-SP, Adriano Souza, que ministrou a capacitação, investir no desenvolvimento das equipes reflete diretamente na qualidade dos serviços públicos.

“O atendimento humanizado vai além da cordialidade. Ele envolve escuta ativa, empatia, respeito e a capacidade de compreender as necessidades de cada pessoa. Quando os profissionais desenvolvem essas competências, fortalecem o relacionamento com a comunidade e contribuem para um ambiente mais acolhedor e eficiente, especialmente na área da Educação”.

A secretária municipal da Educação, Geni Müzel, destacou a importância da iniciativa para o aprimoramento do trabalho realizado diariamente pelos servidores.

“A formação sobre atendimento humanizado na educação” representa um importante investimento na valorização e no fortalecimento dos nossos servidores. Mais do que aprimorar técnicas, essa capacitação reforça a importância da escuta, do acolhimento e do respeito nas relações estabelecidas dentro das unidades escolares. Em parceria com o Sebrae-SP, proporcionamos uma oportunidade de desenvolvimento que contribui para um ambiente escolar mais humano, colaborativo e preparado para atender às necessidades da nossa comunidade escolar com qualidade e sensibilidade”, destaca.