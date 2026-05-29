Servidores da Saúde de Ribeira participam de capacitação do Sebrae-SP sobre atendimento humanizado

Palestra exclusiva reforça a importância da escuta qualificada e do acolhimento no serviço público

O Sebrae-SP, em parceria com a Prefeitura de Ribeira e Sebrae Aqui, realizou, a palestra ‘Atendimento Humanizado para a Saúde’, destinada exclusivamente aos servidores da Secretaria Municipal. O encontro foi promovido com o objetivo de fortalecer as práticas de acolhimento e qualificação no atendimento ao cidadão.

A capacitação trouxe reflexões e orientações sobre escuta ativa, comunicação empática e condutas que contribuem para um atendimento mais eficiente, sensível e alinhado às necessidades dos usuários do sistema de saúde.

De acordo com o consultor de negócios do Sebrae-SP Adriano Souza, investir no atendimento humanizado é essencial para melhorar a relação entre profissionais e comunidade. “Humanizar o atendimento significa enxergar cada pessoa em sua integralidade, compreender suas necessidades e agir com empatia. Quando o servidor se prepara para atender com sensibilidade e respeito, todo o sistema de saúde se fortalece”.

Adriano destaca ainda que essa postura traz reflexos positivos para a gestão pública. “Práticas humanizadas criam confiança, facilitam o diálogo e tornam o serviço mais eficiente. É um cuidado que transforma o atendimento e gera resultados mais dignos e efetivos para quem busca apoio”.

Para a servidora Bruna Maia, a palestra foi de extrema importância, principalmente no foco do trato com as pessoas, o qual ela disse ter melhorado substancialmente. “A capacitação foi muito boa, aprendi bastante, principalmente sobre paciência, pois não sabemos o que pode estar acontecendo na vida da outra pessoa ao atendê-la. Eu digo isso, pois sou uma pessoa totalmente sem paciência, e sempre que acontece algo que tenta me tirar do sério, eu lembro dessa capacitação. Sinceramente adorei e acho que tem que haver mais vezes esse tipo de palestra. Só me arrependo de não ter convocado mais colegas para irem a este evento”, confessa.