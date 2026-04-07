Sebrae-SP promove capacitação on-line HOJE para impulsionar negócios no Dia das Mães

Iniciativa oferece orientações práticas e estratégias para aumentar as vendas em uma das datas mais importantes do comércio.

Empreendedores que desejam aproveitar o potencial de vendas no Dia das Mães terão a oportunidade de participar de uma live promovida pelo Sebrae-SP neste dia 7 de abril, das 18h30 às 20h30. O ‘Super Vendas Dia das Mães’ é voltado para quem busca se preparar melhor para a data e ampliar os resultados no período.

A live será ministrada pela consultora Camila Renaux, que abordará o tema ‘Como transformar emoção em conversão, com marketing digital’.

Com uma proposta prática, o encontro irá apresentar estratégias e insights para atrair clientes, melhorar o posicionamento no mercado e potencializar as vendas, especialmente em uma das datas mais relevantes para o comércio.

As vagas são limitadas e as pessoas interessadas devem se inscrever por meio do link https://inscricao.sebraesp.com.br/produto/turma/pj/38168023.

De acordo com o consultor de negócios do Sebrae-SP, Alisson Rezende, o evento é uma oportunidade estratégica para os empreendedores. “O Dia das Mães é uma das datas mais importantes para o varejo, e estar preparado faz toda a diferença. Nesse encontro, serão compartilhadas orientações práticas para que os empreendedores consigam se destacar, atrair mais clientes e, consequentemente, aumentar suas vendas”, destaca.

SERVIÇO

‘Super Vendas Dia das Mães’

Data: 7 de abril

Horário: 18h30 às 20h30

Local: Youtube