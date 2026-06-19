Inscrições para a Capão Bonito Cup 2026 seguem abertas até 20 de junho

Estão abertas até o próximo dia 20 de junho as inscrições para a Capão Bonito Cup 2026, considerada uma das principais competições de futebol amador da região. O torneio é promovido pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo de Capão Bonito.

A competição contará com disputas em quatro categorias: Série Ouro (regional), Série Prata (municipal), Veterano 37+ (regional) e Cinquentão 50 (regional), reunindo equipes de Capão Bonito e de municípios vizinhos.

Os jogos serão realizados no Estádio Municipal, antigo campo do Elosport, tradicional palco de competições esportivas da cidade.

De acordo com a organização, a expectativa é reunir dezenas de equipes e movimentar o futebol amador regional, promovendo integração entre atletas e incentivando a prática esportiva.

As equipes interessadas em participar podem obter mais informações e realizar a inscrição diretamente na Secretaria de Esportes, localizada no Estádio Municipal, ou por meio do contato com o organizador João Porco, pelo WhatsApp (15) 99631-3426.

O prazo para inscrições termina no dia 20 de junho.